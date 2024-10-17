Перевозка авто автовозом из Европы в Украину. Осуществляем доставку авто из Литвы, Польши, Германии, Румынии, Бельгии и других европейских стран при помощи автовоза и эвакуатора. География перевозок — вся Европа. Наши автовозы имеют специальные крепления и необходимые габариты, поэтому клиенты могут быть уверены в целостности своего автомобиля во время доставки до места назначения.

В нашей компании работают профессиональные логисты и водителя. Маршрут доставки прокладывается наиболее кратчайший, что значительно снижает стоимость услуги. Мы имеем свой автопарк с большим выбором грузовых автомобилей. Поэтому клиенты всегда могут рассчитывать на оперативный выезд к точке погрузки. Заказчики могут выбрать эвакуатор с лаветой на 1-3 авто или большой автовоз с загрузкой на 9 машин. Также имеются и другие модели, условия их заказа оговариваются индивидуально.

Транспортировка машин из портов Европы будет значительно выгоднее, чем оформление прямой доставки в Украину из США. После оформления заявки на оказание услуги, логисты в кратчайшее время проложат маршрут, рассчитают стоимость и уведомят о сроках. Если наши условия Вам подходят, можно будет приступать к оформлению необходимых документов.

Также мы можем предложить любые формы оплаты наших услуг. Работаем с корпоративными клиентами на выгодных условиях.