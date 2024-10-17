Тарифы
Автовоз
из Европы в Украину
Перевозка авто автовозом из Европы в Украину. Осуществляем доставку авто из Литвы, Польши, Германии, Румынии, Бельгии и других европейских стран при помощи автовоза и эвакуатора. География перевозок — вся Европа. Наши автовозы имеют специальные крепления и необходимые габариты, поэтому клиенты могут быть уверены в целостности своего автомобиля во время доставки до места назначения.
В нашей компании работают профессиональные логисты и водителя. Маршрут доставки прокладывается наиболее кратчайший, что значительно снижает стоимость услуги. Мы имеем свой автопарк с большим выбором грузовых автомобилей. Поэтому клиенты всегда могут рассчитывать на оперативный выезд к точке погрузки. Заказчики могут выбрать эвакуатор с лаветой на 1-3 авто или большой автовоз с загрузкой на 9 машин. Также имеются и другие модели, условия их заказа оговариваются индивидуально.
Транспортировка машин из портов Европы будет значительно выгоднее, чем оформление прямой доставки в Украину из США. После оформления заявки на оказание услуги, логисты в кратчайшее время проложат маршрут, рассчитают стоимость и уведомят о сроках. Если наши условия Вам подходят, можно будет приступать к оформлению необходимых документов.
Также мы можем предложить любые формы оплаты наших услуг. Работаем с корпоративными клиентами на выгодных условиях.
По необходимости, специалисты нашей компании помогут в оформлении всех необходимых документов и разрешений. Полное таможенное сопровождение перевозки. Поэтому перевозка авто из Европы с нами будет максимально комфортной, безопасной и эффективной. Благодаря большому автопарку, у нас имеется возможность доставки автомобилей, как большой партией, так и по одной. К примеру, в списке услуг компании 571 имеется доставка авто на лафете, если отсутствует потребность в большом автовозе.
Преимущества транспортной компанией 571 перед другими, это наличие своего автопарка эвакуаторов и автовозов разной вместимости. В наличии более 15 автовозов. Следовательно мы работаем без посредников, а значит цена на наши услуги всегда будет ниже конкурентов. Вы всегда сможете отследить свой авто, за вами закрепляется персональный менеджер который даст вам всю информацию по передвижению автовоза. GPS мониторинг месторасположения вашего авто в режиме on line. Страхование груза от всех рисков во время транспортировки.
Перевозка авто на лафете существенно сэкономит ваши деньги, в отличии от перегона авто «своим ходом», вам не потребуется покупка страховки и транзитные номера, а также Вы экономия на топливе.
Как заказать автовоз
Сообщите нашему диспетчеру следующие данные:
- Ваше имя;
- Контактный номер телефона;
- Марка и тип перевозимого транспортного средства;
- Основные повреждения (при наличии);
- Адрес подачи эвакуатора;
- Конечный адрес выгрузки
Доставка авто с Европы
Для организаций и частных лиц доставка авто из Европы зачастую становится сложно разрешимой задачей, так как она сопряжена с массой сложностей в плане оформления документов, прохождения бюрократических процедур на границе, подбора грузового транспортного средства для перевозки и т.д. Перегонять машину своим ходом также не всегда удобно, так как повышается риск ее повреждения, значительны расходы на топливо.
Почему выбирают нас
Чтобы доставка автомобиля из Европы была выполнена оперативно и с гарантией сохранности, стоит делегировать эту задачу профессионалам. Транспортная компания 571 специализируется на этом виде перевозок, работая как с частными, так и с корпоративными клиентами. Нас выбирают по ряду причин:
- Ответственный индивидуальный подход к выполнению каждого заказа с учетом его объема, особенностей перевозимых ТС, дальности маршрута, пожеланий клиента.
- Наличие парка специальной техники (эвакуаторы, автовозы), которая прошла необходимое ТО, имеет соответствующие разрешения.
Предоставление гарантий на то, что доставка автомобилей из Европы будет выполнена в срок и без повреждений. Между заказчиком и нашей компанией заключается договор.
- Доступная стоимость транспортных услуг и возможность выбора клиентом оптимального тарифа.
Важно! Мы принимаем оплату в удобной для заказчика форме (наличные, безнал, перевод на карту) с НДС или без.
Услуги доставки авто из Европы под ключ
Одно из ключевых преимуществ нашей компании – организация и перевозка авто из Европы под ключ с сопровождением на всех этапах транспортировки от места погрузки в Польше, Румынии, Литве Бельгии, Болгарии, Германии до конечного пункта назначения. Более того по заказу клиента наши специалисты осуществляют поиск и подбор подходящего легкового ТС.
В перечень наших услуг входит:
- планирование и организация перевозки с составлением оптимального маршрута минимальной протяженности и сложности;
- подбор подходящего грузового ТС. В нашем распоряжении имеются как небольшие эвакуаторы, рассчитанные на 1-3 автомобиля, так и тяжелые автовозы, способные перевозить до 8 машин одновременно;
- непосредственно доставка авто из Европы в Украину с гарантией сохранности;
- юридическое сопровождение при пересечении границы со сбором и оформлением необходимого пакета документов, а также страхование;
- постановка ТС на учет в Украине.
Какова процедура доставки авто
После заключения договора с заказчиком и обсуждения всех нюансов предоставления услуги наш водитель забирает автомобиль в месте нахождения. Он грузится на лафет эвакуатора или платформу автовоза и надежно фиксируется. В пути водитель несет ответственность за сохранность перевозимых машин.
Кроме того, перевозка автомобилей из Европы, контролируется нашим менеджером. Для этого на них устанавливается GPS-трекер, позволяющий мониторить местоположение и маршрут перемещения в режиме реального времени. Менеджер постоянно находится на связи с клиентом, готов ответить на любые вопросы, связанные с транспортировкой ТС.
На что нужно обращать внимание
Организация транспортировки автомобилей – это сложный логистический процесс, который требует специфических знаний и опыта. Чтобы доставка автовозом прошла без проблем и точно в срок, не обходимо учесть массу моментов и нюансов:
- подбор подходящей по грузоподъемности и размеру платформы техники, которая будет привлечена к транспортировке;
- составление оптимального маршрута с транзитом через минимально возможное количество стран;
- особенности растаможки, ее стоимость в зависимости от возраста, объема двигателя и др.;
- порядок прохождения сертификации и поставки на учет;
необходимость страхования и т.д.
Заказывая услугу «авто из Европы с доставкой», максимально важно выбрать ответственного и профессионального перевозчика, который сможет учесть все нюансы и предотвратить возможные сложности при транспортировке. Транспортная компания 571 организует весь логистический процесс под ключ, возьмет на себя полное юридическое сопровождение, минимизирует риски. Клиент получит автомобиль в полной сохранности, при этом стоимость перевозки будет ниже, чем при перемещении своим ходом.
Частые вопросы
Стоимость перевозки зависит от места отправки, места назначения, вида эвакуатора, веса автомобиля и других условий. Наш логист проконсультирует вас и предложит оптимальный вариант.
Чтобы сэкономить на доставке авто из Европы в Украину, мы можем доставить вашу машину на наше СТО в Варшаве и дождаться догруза партии авто на большой автовоз. Экономия ваших средств может составить до 15%
Для перевозки автомобиля из Европы, прежде всего, ваш автомобиль необходимо снять с регистрации. После, мы подписываем договор между «571» и заказчиком. В общем доставка в международном сообщении требует подготовки необходимых документов.
Перечислим, что потребуется для того, чтобы автовоз из Европы доставил авто в Украину:
- инвойс (договор купли-продажи автотранспорта);
- технический паспорт автомобиля (большой и малый бриф);
- экспортная декларация (если она отсутствует, наш водитель делает документ на границе);
- доверенность на водителя, заверенная нотариусом (автомобиль проходит через границу от имени владельца, водитель уполномочен представлять интересы владельца);
- предварительная таможенная декларация в электронном виде (нужно предоставить до пересечения границы).
- CMR, Страховка, TIR
В течении трех часов после звонка нашему менеджеру логисту мы погрузим ваш автомобиль на лафет или платформу автовоза и отправим по адресу с опытным водителем. Время подачи эвакуатора зависит от расположения вашего автомобиля.
Сотрудничаем как с частными лицами, так и с организациями. Оплатить услуги можно как наличными, так и безналичным способом. Работаем с НДС и без. Консультации по технической поддержке проведения платежа. Сотрудничество осуществляется на основании подписанных договоров или контрактов
Сроки зависят от многих факторов. А именно: тип перевозимого транспортного средства, вес, количество авто, откуда и куда, по Украине или из/в Европу, таможенные процедуры, оформление документов и тд. Более точный расчет предложит вам наш менеджер после получения им нужной информации.
Наша компания предоставляет услуги по подбору и доставке автомобилей из Европы под ключ. В данную услугу входит поиск автомобиля в Европе, его доставка в Украину квалифицированными водителями, а также растаможка и постановка на учет.
Для перевозки легковых автомобилей в Европу используют так называемый автовоз, который состоит из тягача и платформы. Автомобиль грузят на платформу, используя трап, после этого надежно закрепляют.
Конечно, до начала погрузки клиент оговаривает с представителем компании все подробности, предоставляет детальную информацию о месте доставки авто и контактные данные, оформляет вместе с компанией необходимую сопроводительную документацию. Дальнейшее — дело рук компании-перевозчика. Она планирует оптимальный маршрут, учитывающий безопасность и экономию времени. Автомобили не должны оставаться без присмотра даже ночью, поэтому водитель выбирает охраняемые оплачиваемые парковки.
Современные технологии позволяют в каждый момент времени отслеживать местоположение автомобиля. Опытные перевозчики рассчитывают время прибытия очень точно, поэтому клиент может ожидать доставку авто в оговоренное заранее время, за исключением случаев, когда возникают форс-мажоры, но о подобных рисках клиента обязательно предупреждают заранее.